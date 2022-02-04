Sevginin gücüyle kanseri yendi

Sevil Gürkan (56), evli ve iki çocuk annesi, bir kamu kurumunda kimya mühendisi olarak çalışıyor. Gürkan, düzenli yıllık kontrollerine giden, sağlıklı yaşamaya dikkat eden biriydi. Haziran 2007'de rutin kontrol için gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan da hiç beklenmedik bir anda ve hiçbir sağlık problemi yaşamadığı halde kansere nasıl yakalandığını ve bu hastalığı sevginin gücüyle nasıl yendiğini SABAH'a anlattı: TATİL YERİNE AMELİYATA GİTTİM: Nadir bir kanser türü olan retroperitoneal bölge kist adenokarsinom olduğu teşhis edildi. Ağustos 2007'de ameliyat oldum. Hemen tedaviye başladık. Tatile gitmeyi hayal ederken kendimi ameliyathanede buldum. Başta ailem, sevgili eşim, çocuklarım, dostlarım, hekimlerim, hemşireler, herkes bir ucundan tuttu. Asla yalnız bırakmadılar. DÜZENLİ KONTROL YAPTIRIN: Elimden geldiğince sağlıklı besleniyor ve düzenli spor yapıyordum. Yine de bu hastalıkla yolunuz kesişebiliyor. Düzenli sağlık kontrollerimizi yaptırmalıyız. Erken tanı sayesinde ikinci hayatımı yaşıyorum. ERKEN TEŞHİS İLE HAYATA TUTUNDUM: Ailede kanser teşhisi alan ilk kişiydim. Ailemin de sonsuz desteği ile Kanserle Dans Derneği'nin çalışmalarına katıldım. Erken tanı ile yakalayamasaydık, tümörün biraz daha büyüdüğünde patlaması ve çoklu organ tutulumu ile fark edilebilecekti ve o zaman da tedavi süreci ve şekli çok ağır olabilecekti.
DERNEĞİN 176 BİN TAKİPÇİSİ VAR
Kanserle Dans Derneği, ailesinde kanser hastası olan iki arkadaş, Ebru Tontaş ve Esra Ürkmez'in yaşadıkları tecrübeleri paylaşma ve benzer süreçleri yaşayanlara destek olmaya karar vermeleriyle 2013'te kuruldu. Derneğin 176 bin takipçisi var.