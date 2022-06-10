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Giriş Tarihi: 10.6.2022 11:58 Son Güncelleme: 10.6.2022 14:40

Son dakika: Sevinç İnönü'nün yeğeni hakkında yakalama kararı!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Sevinç İnönü’nün yeğeni hakkında yakalama kararı!

Üsküdar Kandilli'de balık tuttuğu sırada bir silahtan çıkan saçmayla başından vurulan Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz'in yaralanması soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savcının başına isabet eden saçmayı İnönü yalısından ateşleyen Sevinç İnönü’nün yeğeni Burak Mengenecioğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Üsküdar Kandilli'de yaşanan korkunç olayda Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, balık tutmak için sahile gitti. Bir süre balık tuttuktan sonra biranda başına bir saçma isabet eden savcı büyük şok yaşadı. Nereden geldiği bilinmeyen saçma ile yaralanan Cengiz, hastaneye kaldırılırken konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SAVCIYI YARALAYAN SEVİNÇ İNÖNÜ'NÜN YEĞENİ ÇIKMIŞTI

Olay günü savcı Cengiz'in balık tuttuğu alanın yan tarafında Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Edip Efendi Yalısı olduğu ve savcının başına isabet eden saçmanın yalıdan ateş edildiği ortaya çıkmıştı. Yalının selamlık bölümünde Sevinç İnönü'nün yaşadığı öğrenilirken savcının başından vurulan saçmayı ise haremlik bölümünde yaşayan Sevinç İnönü'nün kardeşi Sevilay Mengenecioğlu ve ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun oğlu Burak Menfenecioğlu'nun ateşlediği öğrenilmişti.

40 YILLIK AİLE YADİGARI TÜFEKLE...

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mengenecioğlu, Edip Efendi Yalısı'nda yaşadığını belirterek "Yalı haremlik ve selamlık şeklinde fakat imardan dolayı 2 ayrı bina olarak gözükmekte. Teyzemin kaldığı selamlık kısmına ya bahçeden ya da caddeden geçmekteyiz. Olay günü de aileden kalma 40 yıllık tüfeği denize doğru ateş etmek için teyzemin tarafına geçtim. Amacım stres atmak ve tüfeğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmekti. Yalının camından 2 el denize doğru ateş ettim" dedi.

"OLAYI POLİSLERDEN ÖĞRENDİM"

Camdan baktığında kimseyi görmediğini söyleyen şüpheli Burak Mengenecioğlu, savcının vurulduğunu ertesi gün orada görevli polis memurlarından öğrendiğini, amacının kimseyi yaralamak olmadığını, pencereyi tam açamadığı için saçmaların balıkçıların olduğu tarafa denk gelmiş olabileceğini ve yaşanan olaydan ötürü üzgün olduğunu beyan etti.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheli Burak Mengenecioğlu İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Hakimlik sorgusunun ardından şüpheli adam, dosyada raporda savcının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtilmesi, şüphelinin eylemi kasti olarak yaptığına dair yeterli delil bulunmaması gerekçeleriyle adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

SEVİNÇ İNÖNÜ'NÜN YEĞENİNE YAKALAMA KARARI

Ardından dosyaya yeni bir sağlık raporunun girdiği, yeni raporda müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralanmadığının açıklandığı belirlendi. Bunun üzerine savcılığın itirazı sonrası İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi şüpheli Burak Mengenecioğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

BALIK TUTANLARLA DAHA ÖNCE DE HUSUMETLİYMİŞ

Mahkeme, olay günü şüphelinin havalı tüfeği ateşlediği yerle balık tutulan yer arasında yakın mesafe olduğunu, bu durumun şüpheli tarafından bilindiğini, müştekinin yaralandığı bölgenin hayati önem taşıdığını ve ayrıca şüphelinin daha önce de aynı yerde balık tutanlarla husumet yaşadığının tespit edildiğini açıkladı. Mahkeme, bu gerekçelerle şüpheli Mengenecioğlu'nun eylemi kasti şekilde gerçekleştirdiğine dair tereddüt bulunmadığını vurgulayarak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

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Son dakika: Sevinç İnönü'nün yeğeni hakkında yakalama kararı!
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