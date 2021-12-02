Seydikemer Belediyesi’nden hizmette tasarruf

Muğla Seydikemer'de yeni çöp treyleri kullanılmaya başlandı. Çöp treyleri, hem yakıttan hem zamandan tasarruf sağlayacak.

AK Parti'li Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, konuya ilgili şu açıklamayı yaptı: "Uzak mahallelerimizden topladığı evsel atıkları tek seferde çöp döküm alanına ulaştırarak hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlayacak yeni çöp treylerimizi ilçemize kazandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Huzur şehri Seydikemer'imize her konuda maddi-manevî desteklerini esirgemeyen başta Sn. Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve AK Parti Muğla Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum"