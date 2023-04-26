Şeyhmus Tatlıcı’nın eşine karşı cinsel saldırı davası yeniden görülmeye başlandı

Merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, telefondaki eski kız arkadaşının attığı mesajı Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine çiftin arasında tartışma çıkmıştı. Şeyhmus Tatlıcı 32 haftalık hamile eşi Melisa Tatlıcı'ya hakaretlerde bulunarak eline aldığı kolonya şişesiyle 'Seni yakacağım' şeklinde tehdit ettiği ileri sürülmüştü. Şeyhmus Tatlıcı, genç kadının kollarını sıkarak, bileklerine tırnaklarını geçirip, yüzüne sprey sıkarak, temizlik sopasıyla bacağına vurarak yaralamıştı. Melisa Tatlıcı'nın iddiasına göre, Şeyhmus Tatlıcı çeşitli yöntemlerle cinsel saldırıda bulunmuştu.

10 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ocak 2020'de görülen davada mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın tehdit, hakaret ve Kasten yarama suçlarından beraatına karar vermişti. Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın, boşanmak üzere olduğu eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin sabit olduğunu belirterek 12 yıl hapis cezasına çarptırmış, sonra da Şeyhmus Tatlıcı'ya iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 10 yıla düşürmüştü.

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

Yargıtay'a taşınan kararda olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı'ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan duruşmaya Melisa Tatlıcı, avukatı Köksal Bayraktar ile katılırken, Şeyhmus Tatlıcı'yı avukatları Kezban Hatemi ve Uğur Uğurlu temsil etti. Mahkeme taraflara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı diyeceklerini sordu. Mağduriyetinin çok büyük olduğunu belirten Melisa Tatlıcı, "Bir an önce süreç bitsin, mümkün olan en büyük ceza verilsin" dedi.

"MAĞDUR GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyduğunu belirterek davanın yeniden görülmesine karar verdi. Yeniden görülmeye başlayan nitelikli cinsel saldırı davasında sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı Uğur Uğğurlu, "Cinsel saldırıya ilişkin bu dosyada alınmış bir rapor yok. Soruşturmada yaralamaya ilişkin. Oluşan semptomlar doğuma ilişkin mi yoksa fiziki bir darp sonucu mı olduğuna ilişkin rapor alınsın" dedi. Melisa Tatlıcı ise eşinin Zanzibar'da partilere katıldığını, Dubai'de gezdiğini sosyal medya hesaplarında yayınladığını belirterek, "Kendisi mağdur gibi gösterilmeye çalışılıyor. Mağduriyet diye bir şey yok karşı tarafta. Kendisi yayınlıyor" dedi.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Avukatı Köksal Bayraktar ise "Mağdur edebiyatı yapmıyoruz. Bunlar çekilen ıstırapların dile getirilmesidir. Sanık hem suçlu hem güçlüdür. Neden mahkemede yok. Neden gelmiyor?" dedi.

Mahkeme sanık avukatların kovuşturulmanın genişletilmesi taleplerini reddederek, Şeyhmus Tatlıcı'nın yurtdışı yasağının devamına karar vererek, önümüzdeki celse zorla getirilmesine karar verdi.

Tatlıcılar’da miras kavgası! Taha Tatlıcı beraat ettikten sonra savcılığa başvurdu!