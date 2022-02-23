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Giriş Tarihi: 24.2.2022

Şeyhmus ve Gündağ bebek burada tedavi görüyor

Şeyhmus ve Gündağ bebek burada tedavi görüyor
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Şeyhmus ve Gündağ bebek bu klinikte tedavi görüyor. Bebeklerin sağlık durumu ile ilgili de bilgi veren Klinik Sorumlusu Operatör Doktor Murat Şimşek, "Şeyhmus bebeği opere ettik. Şu anda içeride inşallah servise çıkartacağız. İnşallah sağ salim ailesine teslim ederiz. Şeyhmus bebek, prematüre doğan bir çocuk. Uzun süre yoğun bakım süreci olmuş. Anne karnında çocuğun akciğerleri havalanmadan önce dolaşımı sağlayan yapı açıktı. Açık kalp cerrahisi gerektiren bir işlem değildi ama ameliyatını gerçekleştirdik. Gündağ bebeğin de kalbinde bir deliği var. Perşembe günü inşallah ameliyatını yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Şeyhmus ve Gündağ bebek burada tedavi görüyor
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