Soruşturma, A.A. isimli mağdurun şikayeti üzerine açıldı. A.A., maaş aldığı bankadan tanıdığı H.Z.'nin kendisine "Bitcoin" yatırımı yapması gerektiğini söylediğini, teklifinde ısrarcı olduğunu ve kendisinin bu teklifi kabul ettiğini söyledi.

İddialara göre; H.Z. isimli kişi, mağdur A.A.'yı Londra'da faaliyet gösterdiğini beyan ettiği bir şirkette çalışan "Mert" isimli bir kişiye yönlendirdi. İkili iletişime geçti. Mağdur A.A., Mert isimli kişinin yönlendirmesiyle "Kripto Para Borsası Hesabı" açtı ve hesaba bağlanmak için cep telefonuna bir yazılım yükledi. A.A.'nın paralarıyla satın aldığı ve hesabına yüklediği Bitcoinler çalındı. 7 milyon 500 bin liralık Bitcoinlerin çalınmasıyla ilgili olarak operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Denizli ve Gaziantep'te çok sayıda adrese baskın yapıldı.









Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemle dolandırdılar! Önce miilyonlarca liralık Bitcoin aldırdı sonra... | Video







Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. 8 kişi "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bir firariyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.