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Giriş Tarihi: 14.5.2022 23:53

'Seyyar tefeci' Bodrum girişinde yakalandı

DHA
’Seyyar tefeci’ Bodrum girişinde yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yüksek faiz karşılığında borç para vererek Bodrum ve İzmir'de çok sayıda kişiyi mağdur eden 'seyyar tefeci' lakaplı A.H.C., polis ekiplerince yakalandı

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir ve Bodrum'da tefecilik yaparak yüksek faiz karşılığında insanlara para vererek mağdur eden A.H.C.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

2 ay boyunca yapılan takip sonucu İzmir ve Bodrum'da yüzlerce kişiyi mağdur ettiği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için ekipler harekete geçti.

Çevresinde 'Seyyar Tefeci' olarak bilinen A.H.C. Bodrum'a otomobiliyle giriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandı.

Ekiplerin şüphelinin otomobilinde yaptığı aramada borçlulara imzalatılmış 65 senet, 1 çek ve 26 bin lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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'Seyyar tefeci' Bodrum girişinde yakalandı
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