Sezen Ünlü davasında şok sözler: Ses kayıtlarını ben de duydum!

Tanık T.İ ise kuzeni olan Sezen'in gayri resmi olarak evli olduğu A.Y'den ayrıldıktan sonra 3 ay kendisiyle kaldığını belirterek, "A.Y, o dönemde sürekli rahatsız etmeye başladı. Uzaklaştırma kararı alındı. Sahte sosyal medya hesaplarından Sezen'i aramaya başladı. Gönderdiği sesli mesajlarda küfür, hakaret ve tehdit vardı. Ben de duydum ses kayıtlarını." dedi.