Sezer Öztürk mahkemede cinayeti bu sözlerle savundu! "Çocuklarım için yaptım"

'BENİ ÖLDÜRECEKLERİNİ SANIP ATEŞ ETTİM'

Eve gittiklerinde sürekli kustuğunu ve görme kaybı yaşadığını belirten Öztürk, ''Eşim kafatasın görünüyor yarılmış hemen hastaneye gidelim dedi. Eşim ve çocuklarımı evde bıraktım. Ömer ile birlikte yeniden yola çıktık. Aynı yoldan geçmek zorundaydık. Aynı yerde 15-20 kişi yeniden yolumuzu kesti. Maktul de oradaydı. Keşke olmasaydı ama niyetleri iyi değildi. Benim hala başım dönüyordu. O kadar çok darbe almıştım ki tek bir darbe daha alsam öleceğimi biliyordum. Üzerime gelenlerde silah olduğunu zannettim ve ayaklarına ateş ettim. Maktul üstüme doğru geldi. Ben ayaklarına doğru ateş edince kaçtı. Koşmaya başladı. Benim öldürme kastım yoktu. Olsaydı arkasından koşardım. Hayatımda hiç suç işlemedim. Üzgünüm, sadece yol istemiştik. Ben size her şeyi içtenlikle anlattım. Üzerimden bir yük kalktı" dedi.

'KAHRAMAN MISIN DEYİP VURDULAR'

Sanık Ömer Genç ise olay anında kalabalık bir grubun kendilerine saldırdığını anlatarak, "Önce arabadan inmedik. Ben arkadaki arabadaydım. Kalabalıktan birinin Sezer'in eşi ve çocuklarının olduğu arka kapıyı açmaya çalıştığını görünce indim. Başka biri de benim yolumu keserek, 'Buranın kahramanı sen misin?' diyerek bana vurmaya başladı. Ben belimden büyük bir ameliyat geçirdiğim için zaten yerden kalkamadım. Eşim beni kurtarmaya çalışıyordu. Çocuklarım yerde ağlıyordu. O an hepimizi öldüreceklerini düşündüm" diyerek "Kamyonete bindiğimde 'ez ez' diye bağırıyordu. Ben kaçmayı başardım ama Sezer tam kendinde olmadığı için ona çarptı. Kamyonet sonra geri geri gelmeye başladı. Sezer bijon anahtarını alarak kamyonete fırlattı" dedi.