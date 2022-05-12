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Giriş Tarihi: 13.5.2022

Sezer Öztürk’e 14 yıl 7 ay hapis

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sezer Öztürk’e 14 yıl 7 ay hapis
ESKİ futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasında 1 kişinin ölümü ve 4 kişinin de yaralanması sonucu açılan davada karar çıktı. Sancaktepe'de 19 Eylül 2021'de Halil İbrahim Scolten ve ailesi ile eski futbolcu Öztürk ve arkadaşları arasında yol verme meselesinden dolayı kavga çıkmıştı. Mermilerin havada uçuştuğu olayda Scolten hayatını kaybederken eski futbolcu hakkında 37 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sezer Öztürk, "Saldırdılar, öldürmeye çalıştılar. Bugün vereceğiniz karar sadece benim değil, eşimin, bakmakla yükümlü olduğum çocuklarımın da hayatını etkileyecek" dedi.

ARKADAŞINA DA 6 YIL 9 AY
Mahkeme, Sezer Öztürk'ü "Haksız tahrik altında kasten öldürmek", "Olası kastla yaralamak", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 14 yıl 7 ay hapse çarptırırken, Ömer Genç'e ise "Kasten öldürmeye yardım etmek", "Silahla yaralamak", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kalabalıkta ateş etmek"ten 6 yıl 9 ay hapis verdi.

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Sezer Öztürk’e 14 yıl 7 ay hapis
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