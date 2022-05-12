Sezer Öztürk’e 14 yıl 7 ay hapis

ESKİ futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasında 1 kişinin ölümü ve 4 kişinin de yaralanması sonucu açılan davada karar çıktı. Sancaktepe'de 19 Eylül 2021'de Halil İbrahim Scolten ve ailesi ile eski futbolcu Öztürk ve arkadaşları arasında yol verme meselesinden dolayı kavga çıkmıştı. Mermilerin havada uçuştuğu olayda Scolten hayatını kaybederken eski futbolcu hakkında 37 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sezer Öztürk, "Saldırdılar, öldürmeye çalıştılar. Bugün vereceğiniz karar sadece benim değil, eşimin, bakmakla yükümlü olduğum çocuklarımın da hayatını etkileyecek" dedi.Mahkeme, Sezer Öztürk'ü "Haksız tahrik altında kasten öldürmek", "Olası kastla yaralamak", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 14 yıl 7 ay hapse çarptırırken, Ömer Genç'e ise "Kasten öldürmeye yardım etmek", "Silahla yaralamak", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kalabalıkta ateş etmek"ten 6 yıl 9 ay hapis verdi.