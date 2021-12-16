Sezer Öztürk’ün 37 yıl hapsi istendi

ESKİ futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasıyla başlayıp Halil İbrahim S.'nin (24) ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan 19 Eylül 2020'deki olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Öztürk'ün arkasıdan koşarak ve hedef gözeterek 6 el ateş ettiği, ölen Halil İbrahim S.'nin sırtına isabet eden kurşunlardan birinin göğsünden çıktığı anlatıldı. Mağdur şüpheliler hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğinin altı çizilen iddianamede, Sezer Öztürk'ün 37 yıl 5 aya kadar hapsi istenirken şüpheli Ömer G.'nin ise 38 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.