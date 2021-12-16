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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Sezer Öztürk’ün 37 yıl hapsi istendi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sezer Öztürk’ün 37 yıl hapsi istendi
ESKİ futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasıyla başlayıp Halil İbrahim S.'nin (24) ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan 19 Eylül 2020'deki olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Öztürk'ün arkasıdan koşarak ve hedef gözeterek 6 el ateş ettiği, ölen Halil İbrahim S.'nin sırtına isabet eden kurşunlardan birinin göğsünden çıktığı anlatıldı. Mağdur şüpheliler hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğinin altı çizilen iddianamede, Sezer Öztürk'ün 37 yıl 5 aya kadar hapsi istenirken şüpheli Ömer G.'nin ise 38 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Sezer Öztürk’ün 37 yıl hapsi istendi
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