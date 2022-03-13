Sezgin Tanrıkulu'nun işinden ettiği güvenlik görevlisi: "Belgelesin, özür dileyeceğim"

Geçtiğimiz ay Levent Metro İstasyonunda yaşanan olayda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, güvenlik görevlisi Hakan Karakuş ile tartışma yaşamış, tartışmanın hemen ardından Karakuş işten atıldığını iddia etmişti. Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, güvenlik görevlisini işten attıranın kendisi olmadığını söyleyerek, "Güvenlik görevlisi, bana kaba davrandığı gibi, geçmişte başka yurttaşlara da kaba davrandığı için işten çıkartılmış" iddiasında bulundu. Bu iddia üzerine, işten atılan güvenlik görevlisi Hakan Karakuş daha önce hiçbir yolcu ile tartışma yaşamadığını belirterek, Tanrıkulu'nun bununla alakalı bir belge göndermesi halinde, ondan özür dileyeceğini söyledi.

İşten çıkarılma sebeplerini belgelerle gösteren Karakuş, "milletvekili ile tartışmak, nöbet noktasını boş bırakmak, arama yapmaması sebep gösterilerek talimatlara aykırı davranmak" gibi gerekçelerde ihraç edildiğini söyledi. Karakuş disiplin kurulu toplanmadan 1 gün önce ihraç edildiğini, bu yüzden kurulda yaptığı savunmasının bir öneminin kalmadığını, göstermelik bir kurul olduğunu ifade etti.

"KİMSEYE KABA DAVRANMADIM, BUNU TUTANAKLA İSPATLASIN ONDAN ÖZÜR DİLEYEYİM"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iddialarına yanıt veren Hakan Karakuş, "Ben işimi de layıkıyla yapmaya çalışan birisiydim. Milletvekilimizin akşamki konuşmalarını okuduğumda, "Bana kaba davrandı" dediğini gördüm. Ben kesinlikle kaba davranmadım. Ben işimin gerekliliğini yaptım. Milletvekilimiz, kaba davrandığım, geçmişte de bu suçları işlediğime dair bir duyum aldığını ve ispatlı olduğunu söylüyor. Bana bunu ispatlasın. Benim bütün belgelerim elimde. Ben ispatlıyorum. Benim daha önce yolcularla tartıştığımla alakalı bana bir belge göndersin, ondan özür dileyeyim, Ama ben işimi hakkıyla yapan bir insanım. Beni bu şekilde karalamaya çalışmasın. Beni özelden arayarak bana, "Hakan, kusura bakma. Böyle bir şey oldu ama o an çok sinirliydim, kardeşim" demiş olsa kesinlikle bu olayı uzatmazdım. Olabilir, insanlık halidir, o da kötü bir gün geçirmiş olabilir. Her insan kötü günler geçiriyor. Hiçbir siyasi partiye üyeliğim yok. Hiçbir şekilde siyasi birilerinin de arkasına sığınmışlığım yok. İşimi sendika avukatlarıyla yürütüyorum. Avukata verecek param olmadığından sendika avukatı ile süreci yürütüyorum. Ben kovuldum. Bakmakla yükümlü olduğum ailemin ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdayım" dedi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK SORMAZ SUÇLAMALARINI YANITLADI

Hakan Karakuş, sosyal medyada bazı kişiler tarafından yapılan, "Güvenlik görevlisinin kimlik sorma hakkı yok demişler. Benim, 5188 sayılı yasa çerçevesinde içeride kimlik sorma hakkım var" diye konuştu.

"KARARDA MİLLETVEKİLİ İLE TARTIŞTIĞIMDAN DOLAYI İŞTEN ÇIKARILDIĞIM YAZIYOR"

Hakan Karakuş, işten çıkarılmasının ana sebebinin CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile yaşadığı tartışma olduğunu söyledi. "Milletvekili ile tartışma yaşamakla alakalı, disiplin kurulundan çıkan 25/2 maddesi ile işten çıkarıldığım yazıyor. Ben geçmişte de böyle bir kabahat işlediysem, bu kadar kötü bir adam isem, neden beni geçmişte yapmış olduğum kabahatlerden, suçlardan dolayı çıkartmadı tutanak tutulmadı. da bu madde ile çıkarttı" diyen Karakuş, işten çıkartılmasına gerekçe gösterilen diğer sebeplerinde Akşam 21.00, sabah 09.00 nöbetimde, nöbete başladığımda saat 12.30'a kadar hiçbir şekilde beni ne dinlendirmeye, ne de değiştirmeye gelen hiçbir arkadaşım yoktu. Güvenlik İzlemeye haber verip, tuvalet ihtiyacını gidermek için görev noktasından ayrılmam, "nöbet noktasını boş bırakmak" olarak gösterilmiş. Bu boş bırakma saatlerce de değil, 10 ya da 5 dakika. Daha sonrasında bana, yasada bile yeri olmayan, 10 dakikada bir çanta dedektör kontrolü yapılması söyleniyor. Bunda da arama kontrolü yapmadım diye "talimatlara aykırı davranmak" olarak sözlü uyarı var. Boğaziçi İstasyonunda, zaten normal olağan akışında yolcu sayısı binlere ulaşırken, okulun kapalı, pazar günü, havanın da soğuk olmasından dolayı, gelen yolcu yoktu. Gelen yolcuları da zaten turnikeden geçtikten sonra metale duyarlı detektörlerden geçiriyoruz. Ben buradan bir sinyal almadığımda yolcuyu ne deyip de durdurup arayabilirim? Empati yapın, kendinizi benim yerime koyun" şeklinde konuştu.

DİSİPLİN KURULU TOPLANMADAN ÖNCE İHRAÇ EDİLDİM İDDİASI

Hakan Karakuş, elindeki belgeleri incelediğinde henüz disiplin kurulu bile toplanmadan ihraç edildiğini öğrendiğini söyledi. Karakuş, "Olay, 2'nci ayın 17'sinde gerçekleşti. 2'nci ayın 21'inde ihracım olmuş. 2'nci ayın 22'sinde ben disiplin kuruluna gittim. Disiplin kurulunda benimle alakalı ilgilenmeyiş, bir boş verme, çok önemsizmiş gibi bir algı vardı, anlayamamıştım. Sonrasında evrakları incelerken şuna gözüm çarptı. Ben zaten 2'nci ayın 21'inde ihraç olmuşum. Benim oradaki konuşmalarımın, ifadelerimin ve açıklamalarımın hiçbir şekilde bir önemi yokmuş. Ben, çağırdık demek için çağrıldım. Kesinlikle göstermelik bir disiplin kuruluydu. Zaten kamera kayıtlarının incelenmemesi, benim tutanaklarımın okunmaması, savunmamın dikkate alınmamasının en büyük nedeni zaten ayrılmış olmamdı. Ben sadece hakkımı arıyorum, işimi istiyorum. Bakmakla yükümlü olduğum ailemi bakmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİKTEN ÖNCE BÜFECİ KADINI DA FIRÇALADI İDDİASI

Büfe çalışanını da azarladı iddiası: Metro istasyonu girişinde bulunan büfede çalışan Doğukan Yüksel, olay anında Hakan Karakuş'un yanında olduğunu, bunun kamera kaydında görüldüğünü söyledi. Yüksel, Sezgin Tanrıkulu'nun yanlarına gelmeden önce, büfede yeni çalışmaya başlayan başka bir arkadaşını da sorduğu adresi bilmemesinden dolayı 'Bilmiyorsan ne işin var, boşuna mı dikiliyorsun burada? Diyerek azarladığını iddia etti.,

Öte yandan, işten atılan güvenlik görevlisi Hakan Karakuş'un, savcılığa giderek CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında suç duyurunda bulunduğu öğrenildi.