Haberler Yaşam Haberleri SGK’dan Ceyhan Belediyesi’ne haciz
Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:36 Son Güncelleme: 20.4.2022 12:06

SGK’dan Ceyhan Belediyesi’ne haciz

SGK’dan Ceyhan Belediyesi’ne haciz

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 3 yıldır işçi primlerini ödemeyince, SGK 33 milyon alacağı için hesaplara haciz koydu.

"Masalarda oturacak yer yok" diyerek 365 işçiyi çıkartıp yerlerine 453 kişiyi işe alan Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin göreve geldikleri 2019 yılından bugüne kadar işçilerin primlerini ödemediği gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 31 milyon TL alacağından dolayı belediyenin hesaplarına haciz koyduğu öğrenildi. Ceyhan AK Parti İlçe Başkanı Sami Özsoy, "Belediyedeki iş bilmezlik işçilerimizin emekçilerimizin mağdur olmasıyla sonuçlanmıştır. Başkana tavsiyem beceriksizliklerine kılıf arayarak başkalarını suçlamaktan vazgeçip ilçeye hizmet etmek için çaba göstermelidirler" dedi.

SGK YAPILANDIRMAK İSTEDİ

SGK yetkilileri Ceyhan Belediyesi ile görüşerek anaparası 25 milyon 200 bin TL, faiziyle toplam 33 milyon 642 bin TL olan işçilerin prim borçlarını ödemesini istedi. SGK yetkilileri ayrıca belediye yetkililerine yapılandırma yapabileceklerini bildirdiler. Ancak geçen süre içinde belediye, ödeme yapmayınca SGK tarafından haciz işlemleri gerçekleştirildi.

ÖZSOY AÇIKLAMAYI YALANLADI

Ceyhan CHP İlçe Başkanı Fikret Cirit'in borçların AK Parti döneminde olduğunu iddia etmesi Ceyhan AK Parti İlçe Başkanı Sami Özsoy'un tepkisine neden oldu. Özsoy, "SGK yetkililerin ödeme veya anlaşma yapılması için görüşme yaptığı belediye başkanı Hülya Erdem ve idaresi hiçbir şekilde ödeme ve anlaşma yapmak için kuruma geri dönüş yapmamıştır" dedi.

BAŞKANA TAVSİYE VERDİ

Başkan Hülya Erdem'in çaba sarf etmesi durumunda haciz işlemlerinin yapılmayacağını ifade eden Özsoy, "Ceyhan belediyesindeki başıboşluk, iş bilmezlik, vurdumduymazlık, işçilerimizin emekçilerimizin mağdur olmasıyla sonuçlanmıştır. Başkana tavsiyem beceriksizliklerine kılıf arayarak başkalarını suçlamaktan vazgeçip Ceyhan'a hizmet etmek için çaba göstermelidirler" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
SON DAKİKA: Konutta yeni vurgun yöntemi! Dolandırıcılardan akılalmaz taktik
'Yüzen duvar' planı devrede! Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hareket; tam 12 savaş gemisi...
Başkan Erdoğan'ın görüşmesi sonrası İsrail basınından flaş iddia: Yahudiler Mescid-i Aksa'ya giremeyecek
Bakan Karaismailoğlu hedefi açıkladı: Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak
Bakanı Akar'dan Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
O camiye çikolata yağıyor! Filistinli manken Bella Hadid'in paylaşımı büyük yankı uyandırdı!
Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
ARKADAŞINA GÖNDER
SGK’dan Ceyhan Belediyesi’ne haciz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA