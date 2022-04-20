SGK’dan Ceyhan Belediyesi’ne haciz

"Masalarda oturacak yer yok" diyerek 365 işçiyi çıkartıp yerlerine 453 kişiyi işe alan Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediyesi'nin göreve geldikleri 2019 yılından bugüne kadar işçilerin primlerini ödemediği gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 31 milyon TL alacağından dolayı belediyenin hesaplarına haciz koyduğu öğrenildi. Ceyhan AK Parti İlçe Başkanı Sami Özsoy, "Belediyedeki iş bilmezlik işçilerimizin emekçilerimizin mağdur olmasıyla sonuçlanmıştır. Başkana tavsiyem beceriksizliklerine kılıf arayarak başkalarını suçlamaktan vazgeçip ilçeye hizmet etmek için çaba göstermelidirler" dedi.

SGK YAPILANDIRMAK İSTEDİ

SGK yetkilileri Ceyhan Belediyesi ile görüşerek anaparası 25 milyon 200 bin TL, faiziyle toplam 33 milyon 642 bin TL olan işçilerin prim borçlarını ödemesini istedi. SGK yetkilileri ayrıca belediye yetkililerine yapılandırma yapabileceklerini bildirdiler. Ancak geçen süre içinde belediye, ödeme yapmayınca SGK tarafından haciz işlemleri gerçekleştirildi.

ÖZSOY AÇIKLAMAYI YALANLADI

Ceyhan CHP İlçe Başkanı Fikret Cirit'in borçların AK Parti döneminde olduğunu iddia etmesi Ceyhan AK Parti İlçe Başkanı Sami Özsoy'un tepkisine neden oldu. Özsoy, "SGK yetkililerin ödeme veya anlaşma yapılması için görüşme yaptığı belediye başkanı Hülya Erdem ve idaresi hiçbir şekilde ödeme ve anlaşma yapmak için kuruma geri dönüş yapmamıştır" dedi.

BAŞKANA TAVSİYE VERDİ

Başkan Hülya Erdem'in çaba sarf etmesi durumunda haciz işlemlerinin yapılmayacağını ifade eden Özsoy, "Ceyhan belediyesindeki başıboşluk, iş bilmezlik, vurdumduymazlık, işçilerimizin emekçilerimizin mağdur olmasıyla sonuçlanmıştır. Başkana tavsiyem beceriksizliklerine kılıf arayarak başkalarını suçlamaktan vazgeçip Ceyhan'a hizmet etmek için çaba göstermelidirler" diye konuştu.