Shiba Inu Özellikleri Ve Bakımı: Shiba Inu Köpeği Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Shiba Inu köpeği Japon ırklı olsa da tüm dünya tarafından bilinen ve sevilen bir ev köpeğidir. Günümüzde ev köpeği olarak beslenmesine rağmen çok eski yıllarda av köpeği olarak yetiştiriliyordu. Shiba Inu bakımı ve özelliklerine bu yazımızda detaylarıyla birlikte yer veriyoruz. Keyifli okumalar.

Shiba Inu Özellikleri Nelerdir?

Shiba Inu küçük ve orta boyutlarda, kalın ve yumuşak tüylere sahip sevgi dolu bir köpektir. Adeta oyuncak ayıyı andıran görüntüsüyle sürekli sevme ihtiyacı duydurur. Bu cins, kırmızı, turuncu, kırmızı-siyah, beyaz-krem, krem-siyah renk kombinasyonlarında olurlar.

Shiba Inu, küçük yuvarlak ve dik kulaklarının yanı sıra göz çevresinde siyah çerçeve olmasıyla, suratı adeta bir tilkiyi andırır. Shiba Inu eğlenmeyi ve oyun oynamayı çok seven bir köpektir. Bu özelliğiyle çocuklar için de sevimli bir oyun arkadaşı olabilirler. Geçmiş zamanlarda av köpeği olarak yetiştirilmesi sayesinde kaslı, korumacı özellikleri de bulunmaktadır.

Kendi keyfi ve kararlarını ön planda tutan bir cins olmasıyla sahibinden gelen komutları iyi algılamasına rağmen eğer uygulamak istemiyorsa uygulamayabilir. Bu yüzden sahibinin onları iyi yönetme becerisi olan biri olması iki tarafın da yararına olacaktır.

Ev ortamında son derece sakin kalabilmesine ve apartman yaşamına uyum sağlayabilmesine rağmen sık sık havlamasıyla rahatsızlık yaşatabilir. Ayrıca, apartmanda yaşasa da egzersiz ve oyun ihtiyacının asla aksatılmaması gerekmektedir. Yalnız kalmayı sevmeyen ve terk edilme korkusunu ilk yalnız bırakılmalarından itibaren hissedecek bir cinstir. Bu nedenle onları eğitirken terk edilme korkusu psikolojisine girmemelerine yardımcı olmalısınız.

Shiba Inu yavruluğundan itibaren sabırla ve sevgiyle eğitildiğinde, bir süre sonra yaşama adapte olacak ve kurallarınıza uyum sağlayacaktır. Bu süreçte sabır gösterildiği takdirde shiba inu köpeğiyle uzun yıllar boyunca mutlu bir şekilde yaşamanız yüksek olasıdır.

Shiba Inu Nasıl Bakılır?

Shiba Inu köpeği kalın tüylere sahip olduğu için sık sık tüy dökmez. Tüy dökme oranı orta olarak belirlenmiştir. Mevsim geçişlerinde olağandan biraz daha fazla tüy dökebilirler. Bu süreç genelde iki ya da üç hafta kadar sürer. Normal zamanlarda haftada bir, yoğun tüy döktükleri zamanlarda haftada iki kez taramak yeterli olacaktır.

Shiba Inu temiz ve koku yapmayan bir cilde sahiptir. Bu nedenle sık sık yıkanma ihtiyacı da duymaz. Ancak, oyun oynamayı çok sevdiği için çamura batması ve kirlenmesi doğaldır. Bu durumlarda ve adet dönemleri geldiğinde yıkanmaları yetecektir. Sık sık yıkanması cilt sağlıkları için iyi olmayacaktır. Bu nedenle sürekli yıkamamalısınız.

Bunların yanı sıra, kulak, ağız ve diş temizliklerinin ve kontrollerinin haftada bir kez yapılması gerekmektedir. Tüm köpek cinslerinde olduğu gibi düzenli veteriner kontrollerinin de aksatılmaması, olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için önem taşımaktadır. Shiba Inu köpekleri genellikle tırnaklarını kestirmeyi sevmezler. Ancak tırnaklarının da düzenli olarak kesilmesi gerekiyor.

Ayda bir kez tırnaklarını kesme işlemini yapabilirsiniz. Ancak, bu durumu onlara direkt olarak değil, küçüklüğünden itibaren sabırla alıştırmalısınız. Aksi takdirde her tırnak kesimi işleminde huzursuzluk çıkaracaklardır. Shiba Inu köpeklerinin bakımı rutin ve olağan şeylerden ibarettir. Böylelikle son derece kolay bir bakıma sahiptir. Shiba Inu köpeklerinin bakımı için en önemli şey kesinlikle onlara karşı sevginizi esirgememenizdir.