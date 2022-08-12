Haberler Yaşam Haberleri "Siber güvenlik lisesi" tercihte ön sıralarda yer alıyor
Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:23

"Siber güvenlik lisesi" tercihte ön sıralarda yer alıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "siber kahramanları" yetiştiren Türkiye'nin ilk ve tek siber güvenlik lisesi olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, bu yıl da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sıralamasında yüzde 1'lik dilimde yer aldığını söyledi.

AA
Siber güvenlik lisesi tercihte ön sıralarda yer alıyor

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüz binlerce öğrencinin hayatının seyrini belirleyen lise tercihleri netleşirken sınavla öğrenci alan mesleki ortaöğretim kurumları sıralamasında Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ön sıralarda yer aldığını belirtti.

Kurulduğu yıldan itibaren yoğun ilgi gören Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, bu yıl da Millî Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi tercih sıralamasında yüzde 1'lik dilimde yer aldığını ifade eden Koç, 460-480 puan aralığında bulunan öğrencilerin tercih ettiği lisenin, birçok fen lisesini geçerek Anadolu Teknik Programı türünde Türkiye'nin en yüksek puanlı lisesi olduğunu ifade etti.

Koç, lisenin yüzdelik dilimlerinin tavan 0,40, taban 1,91 olduğunu bildirdi.

3. yılına giren Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin ilk senelerinde İngilizce ve Rusça hazırlık eğitimlerini tamamladıktan sonra siber güvenlik alanında eğitimlerinin başladığını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Lise, Türkiye'nin siber kahramanlarını yetiştiriyor. Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin siber güvenlik alanında eğitim veren bir okulu tercih etmesi, bu alanda gelecekte ülkemizin yetkinliklerini de artıracak. Lisemizin, İstanbul Teknopark içerisinde yer almasını da özellikle istedik. Çünkü burada geleceğin siber güvenlik alanında uzman mühendis adayları, siber güvenlik ekosistemi içerisinde mühendis abileriyle, ablalarıyla da iç içe oluyorlar. Geleceğimiz olan bu gençlerimizi, inşallah ileride Türkiye'nin siber kahramanları olarak göreceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu ve hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti'den para alıyoruz
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS giriş ile sorgulama ekranı!
Son dakika | Avrupa kararırken Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi parlatacak talimatlar!
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
Son dakika: Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını iyileştiren yönetmelik Resmi Gazete'de
Türkiye afet bölgelerini adeta yeniden inşa etti; Almanya'da isyan: Kaderimize terk edildik
THY’den tarihi performans! Dünyadaki rakiplerini solladı
ABD ve YPG'den büyük petrol vurgunu! Yüzlerce askeri araçla kaçırdılar
Avrupa sobaya dönüyor! Türk firmalara sipariş yağıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
"Siber güvenlik lisesi" tercihte ön sıralarda yer alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA