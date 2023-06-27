SİBERAY uyardı! Bağış yapacağım derken dolandırılmayın

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, SİBERAY sosyal medya hesabından, vatandaşlara yönelik bilgilendirici ve uyarıcı paylaşımlara devam ediyor. Günümüzde 7'den 70'e herkesin kullandığı internetin, güven içinde kullanması amacıyla bilgilendirici paylaşımlarda bulunan SİBERAY'ın son paylaşımı, Kurban Bayram'ında vatandaşların dolandırıcılara karşı daha dikkatli olması yönünde oldu.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda "Kurbam satışı yada bağışı adı altında djital mecralarda karşınıza çıkabilecek oltalama amaçlı aldatıcı içeriklere itibar etmeyin.Taklit /sahte internet sitesi bağlantılarına karşı duyarlı olun. Kişisel ve finansal bilgilerinizi paylaşmayın" ifadeleri kullanılırken, 'Bayramda dolandırıcılara fırsat vermeyin' başlığı ile paylaşılan görselde sosyal medya e-posta yada SMS yoluyla iletilebilecek şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçının. Resmi ve yetkili kuruluşlar taklit edilerek oluşturulabilecek aldatıcı hesaplara ve sahte internet sitelerine itibar etmeyin. Sosyal mecralarda olağan dışı şekilde cazip fiyat ve koşullarda sunulan ürünlere şüphe ile yaklaşın. Teyit edilmediğiniz taraflara kişisel bilgilerinizi paylaşmayın güvenirliğini doğrulamadığınız platformlar üzerinden ödeme gerçekleştirmeyin" ifadeleri kullanıldı.