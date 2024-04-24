Sibergöz devriyede

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkâri, Tekirdağ ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasadışı Bahis ve Çocuk Müstehcenliği" suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 milyon 500 bin Türk Lirası para hareketliliği olduğu tespit edilirken 18 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar ile çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve çok miktarda Türk Lirası'na el konuldu. İllerde düzenlenen operasyonlar ise şu şekilde:Mersin'de; çevrimiçi yasadışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatarak vatandaşlarımızı mağdur edip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5️ şüpheli yakalandı.İstanbul'da; çocukların müstehcen görüntülerini internet siteleri üzerinden indirdiği, depoladığı ve farklı internet sitelerinde yayınlamaya çalıştığı tespit edilen 3️ şüpheli yakalandı.Hakkâri'de; çevrimiçi yasadışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3️ şüpheli yakalandı.Tekirdağ'da; internet üzerinden çocuklar dahil herkesin görebileceği şekilde müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen 2️ şüpheli yakalandı.Niğde'de; sosyal medya üzerinden sayfalara yorum yapan şahıslarla mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müstehcen görüntülerinin kayıtlarını kullanıp, para toplayarak 2️ milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3️ şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.