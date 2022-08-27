Haberler Yaşam Haberleri Sıcak içecek gırtlak kanseri riskini 3 kat artırıyor
Giriş Tarihi: 28.8.2022

Sıcak içecek gırtlak kanseri riskini 3 kat artırıyor

Sıcak içecek gırtlak kanseri riskini 3 kat artırıyor
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapılan son araştırmada, düzenli olarak sıcak içecekler tüketmenin bir kişinin gırtlak kanserine yakalanma olasılığını neredeyse üç kat artırdığı tespit edildi. 500 bin kişinin sağlık kayıtları incelenerek yapılan araştırmada kahve ve çay tüketenlerin, sıcak içecek içmeyenlere göre 2.8 kat daha yüksek risk taşıdığı bulundu. Bilim insanları, sıcak içeceklerin hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olduğunu, bunun da hücreleri kanserli hale getirebileceğini açıkladı. Araştırma ekibinden Smita Joshi, sıcak kahve veya çayı içmeden önce birkaç saniye soğutulmasını önerdi.

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Sıcak içecek gırtlak kanseri riskini 3 kat artırıyor
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