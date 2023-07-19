Sıcaklar cilt kanseri riskini daha da artırdı

Uzmanlar, iklim değişikliklerinin cilt kanseri riskini daha da artırdığına dikkat çekiyor. Bir vakıf üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Merve Zıvalı, "Artan sıcaklıklar, insanların güneşe daha fazla maruz kalmasına neden oluyor ve cilt kanseri riskini artırıyor. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, sıcaklıklar bu şekilde devam ederse güneş yanıklarının artacağı ve sonraki yıllarda cilt kanseri türü olan melanomun görülme sıklığının yükseleceği uyarısında bulunuldu" dedi. Zıvalı, özellikle sıcaklıkların rekor seviyede artmasının durumun ciddiyetini gösterdiğini belirterek, Amerika Deri Kanserleri Vakfı'nın verilerine göre tüm kanserlerin 3'te 1'inin cilt kanseri olduğuna, Türkiye'de her 100 bin erkekte 1.9, her 100 bin kadında ise 1.3 oranında cilt kanseri görüldüğüne işaret etti.