Sıcaklar psikolojiyi bozuyor

Dünya bir süredir aşırı sıcaklarla boğuşurken sıcaklıkların insan psikolojisine etkisini ortaya koyan bir araştırma yapıldı. ABD'deki Boston Üniversitesi'nden araştırmacılar, aşırı sıcaklıkların duygu ve davranışlarda değişikliklere neden olduğunu saptadı.Uzmanlar, psikiyatrik acil servislere yapılan yetişkin başvuruları analiz etti. Çıkan sonuçlara göre aşırı sıcakların öfke, saldırganlık, rahatsızlık, gerginlik ve yorgunluğu körükleyebileceği belirlendi. Sıcaklığın ruh sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle ABD'de acil servislere yapılan başvurularda yüzde 8'lik bir artış olduğu ortaya kondu.