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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Sıcaklıklar hafta başı sert düşecek

Pazar günü iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta sonundan itibaren de kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey iç ve batı kesimlerde sıcaklığın hızla azalacağı, fırtınanın etkili olacağı belirtildi

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Sıcaklıklar hafta başı sert düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına uyarısında bulundu. Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğini ifade ederek "Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerek" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit ise hava tahmini için yurt geneli hakkında değerlendirmelerini SABAH'a açıkladı. Macit yaptığı açıklamada, "Fırtına uyarısı devam ediyor. Yarın (bugün) sabah saatlerine kadar fırtına var. 50 ila 80 kilometre olarak uyarımız var. 09.00'a kadar kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgâr devam edecek. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara, Kuzey Ege'de de fırtına bekliyoruz" dedi. Macit, yurt genelinde soğuk havanın hafta başında kendini hissettireceğini ifade ederek "Bugün yurdun iç kesimleri ile batı kesimlerinde yağışlar olacak. Bu yağışlar özellikle İstanbul'un kuzeyinde, Ankara, Kırıkkale, Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli bekliyoruz. Pazar günü iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur bekliyoruz. Hafta sonundan itibaren de kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey iç ve batı kesimlerde sıcaklığın hissedilir şekilde azalmasını bekliyoruz" diye konuştu.



HAFTA BAŞI AZALIYOR
Macit, "Bugün öğle saatlerinden itibaren ve cumartesi günü fırtına beklemiyoruz. Cumartesi kuzeyde rüzgârlar kuvvetli ama cumartesi günü yağmurlar var. İstanbul'da bugün sıcaklık 17 dereceyken pazartesi günü 5-6 dereceye kadar sıcaklığın düşmesini bekliyoruz. Ankara'da 13 derece olan sıcaklık pazartesi günü 3-4 derece civarına kadar düşüyor. İzmir'de hava durumu 20'den 11 dereceye kadar azalacak. İstanbul'da ise kar beklenmiyor. Cumartesi günü tekrar kuzeyden kuvvetli rüzgâr geliyor. Kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşlarımızı uyaralım. Soba ve doğalgaz zehirlenmelerine dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

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Sıcaklıklar hafta başı sert düşecek
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