Ankara’da 2, İstanbul’da 3 kardeş boğuldu

Ankara'da yüzmek için dereye giren kardeşler Miraç Şentürk (17) ve İnanç Şentürk'ün (11) boğularak can verdi. Polatlı ilçesine bağlı İnler köyünde sıcaktan bunalan kardeşler Miraç Şentürk (17) ve İnanç Şentürk (11) köydeki dereye girdi. Kardeşlerden uzun süre haber alamayınca aramaya başlayan akrabaları dere kenarında kıyafetlerini buldu. Derede yapılan aramada Şentürk kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.İstanbul Silivri'de ise Değirmenköy Sulama Göleti'ne giren Suriyeli M.E.M (10), H.E.M (7) ve M.E.M (6) suda çırpınmaya başlayınca akrabaları yardıma koştu. Kardeşlerden biri sudan çıkarılıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, diğer 2 kardeşin cesedi ise dalgıçlarca sudan çıkarıldı.