Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma Koç’a beraat

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 Ocak'ta alkollü eve gelerek kendisini ve çocuklarını darp eden kocası Mustafa Koç'u (48) bıçakla öldüren Fatma Koç (52) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mustafa Koç'un annesi Güllü ile babası Ferruh Koç, oğullarının eşine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirterek gelinlerinden şikâyetçi olmadı. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi, Fatma Koç'u 22 Haziran'da görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. İkinci kez hâkim karşısına çıkan Fatma Koç son savunmasında, "Olay nedeniyle üzgünüm beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Fatma Koç hakkında 'kasten öldürme' suçundan kamu davası açıldığını, sanığın eylemlerine karşı meşru savunma hakkının kullanılması sırasında sınırın mazur görülebilir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş olduğunu değerlendirerek, beraatine karar verdi. Dava sonrası Fatma Koç ve yakınları sevinç gözyaşı dökerek birbirlerine sarıldı. Gözyaşları içinde adliyeden ayrılan Fatma Koç, "Adalet yerini buldu" diye konuştu.