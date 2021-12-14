Haberler Yaşam Haberleri Sıfır araç satın alırken MTV'yi kim öder? Sıfır araç MTV'si ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:16 Son Güncelleme: 14.12.2021 10:16

Sıfır araç satın alırken MTV'yi kim öder? Sıfır araç MTV'si ne kadar?

Sıfır araç satın alırken MTV’yi kim öder? Sıfır araç MTV’si ne kadar?

Sıfır bir araç satın aldığınızda veya ikinci el bir araba aldığınızda, araca her yıl farklı masrafları da karşılamanız gerekmektedir. Bu masraflara yıllık trafik sigortası, kasko ödemeleri ve araç bakım masrafları örnek verilebilir. Bu giderlerin yanında yıllık olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeniz gerekmektedir. MTV yılda iki kez araç sahipleri tarafından ödenmesi gerekmektedir. Araç sahipleri yıllık MTV tutarını araştırıp öğrenmek istemektedir. İşte sıfır araç MTV'si ne kadar? Sorusunun yanıtı…

Sıfır bir araç satın aldığınız vakit her yıl ödemeniz gereken belirli bir MTV tutarı vardır. Bu tutar aracın motor silindir hacmine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin 2001-2500 cm³ aralığında bir motor silindir hacmine sahipse aracınız 7.000 TL civarında bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Araç sahipleri ilk ödemenin kim tarafından yapılacağını da merak etmektedir. Sıfır araç alındığı zamana göre kimin ödediği değişkenlik gösterebilmektedir. Bu konuda yapılması gereken bayi ile iletişime geçmektir. Sıfır Araç Alırken MTV'yi kim öder? Tarzındaki merak edilen soruların cevabı…

Yeni alınan aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi

Bir araç satın alındığında araç sahibi her yıl belli başlı masrafları ödemektedir. Trafik sigortası, kasko ödemeleri, benzin giderleri ve araç bakım masrafları gibi bazı yıllık masraflar bulunmaktadır. Bu masraflara ek Motorlu Taşıtlar Vergisi adı verilen ve her araç tarafından zorunlu bir şekilde ödenen bir ücrettir. Bazı özel araçlar bu durumdan muaf sayılabilir ama gene olarak herkes ödemek zorundadır. Her yıl iki kez Ocak ve Temmuz aylarında bulunan ilin vergi dairesi veya anlaşmalı bankaları tarafından tahsil edilebilmektedir. MTV ücreti motorlu kara araçlarında aracın trafik siciline tescil edilmesi ile başlamaktadır. Eğer araç trafik siciline yeni kayıt ve tescil edilecekse bununla beraber takvim yılının ilk 6 ayı içinde alınmış ise, takvim yılı başından; 6 aydan sonraki herhangi bir zamanda alınmış ise, son 6 aylık belirtilen dönemin başından itibaren başlamaktadır.

SIFIR ARAÇ MTV'Sİ NE KADAR?

Sıfır araçlar ve ikinci el araçlar için MTV vergisi motor silindir hacmine göre belirlenmektedir. Bu yüzden aracın motor silindir hacmi ne kadar büyükse vergi tutarı da o kadar büyük olmaktadır. Buna bağlı olarak Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için MTV ücretleri şu şekildedir:

1 Ocak 2018 yılı öncesi araçlarını tescil edenler (1-3 yaş)

  • 0-1300 cc: 964 lira
  • 1301-1600 cc: 1680 lira
  • 1601-1800 cc: 2965 lira
  • 1801-2000 cc: 4670 lira
  • 2001-2500 cc: 7004 lira
  • 2501-3000 cc: 9766 lira
  • 3001-3500 cc: 14874 lira
  • 3501-4000 cc: 23383 lira

Motosiklet motorlu taşıtlar için 2020 yılındaki MTV fiyatları şu şekildedir:

1 Ocak 2018 yılı öncesi araçlarını tescil edenler (1-3 yaş)

  • 100 - 250 cm³'e kadar: 180 TL
  • 251 - 650 cm³'e kadar: 372 TL
  • 651 - 1200 cm³'e kadar: 958 TL
  • 1201 cm³ ve yukarısı: 2.324 TL

SIFIR ARABANIN VERGİSİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Sıfır bir araç almışsanız aracı aldığınız ilk zaman önemlidir. Eğer 1 Temmuz tarihinden önce bir tarihte almışsanız, genellikle aracı aldığınız bayi tarafından ilk 6 aylık vergi borcu ödenir. Ödenmediği takdirde bayi ile iletişime geçerek bu sorunu halledebilirsiniz. Fakat 1 Temmuzdan sonraki vergi gelirleri araç sahibi tarafından uygulanmaktadır. Eğer aracınızın vergi borcunu ödemezseniz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir uyarı mektubu gelmektedir. Buna rağmen ödemenizi geciktirirseniz, banka hesaplarınıza vergi dairesince haciz konulup ödemeniz gerek tutar tahsil edilir. Bununla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödeme tarihinin gecikmesi halinde faiz işlemeye başlar. Ödeyeceğiniz tutarın her ay için aylık %1,4 oranında gecikme zammı eklenmektedir. O yüzden bu tarz durumlarda ödeme tarihlerini takip etmeniz sizin yararınızadır.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HESAPLAMA

Vergi ödemelerinde tutar, aracın cinsine göre değişiklik gösterdiği için vatandaşlar ödeyecekleri tutarı nasıl hesaplayacaklarını merak ediyor. Sabah.com.tr MTV hesaplama aracını kullanarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

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Sıfır araç satın alırken MTV'yi kim öder? Sıfır araç MTV'si ne kadar?
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