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Giriş Tarihi: 3.5.2022

Sıfır atık projesine öğrencilerden büyük katkı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Sıfır atık projesine öğrencilerden büyük katkı
Ankara Yenimahalle Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye'de bir ilke imza atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesine destek oluyor. Donanımsal parçaları bir araya getiren öğrenciler bilgisayar yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Erasmus+Gençlik Programı ile "Uzaktan Eğitim ve Teknolojide Sıfır Atık" projesini gerçekleştirdiklerini söyleyen okul müdürü İsmail Bölek, "6 yabancı ülkeyle (Fransa, Gürcistan, Litvanya, Portekiz, Sırbistan ve İspanya) işbirliği içindeyiz. Türkiye Ulusal Ajansı'na projemizle başvurduk. 25 bin euro destek aldık. Kullanılmayan ekran ve kasaların bağışlanmasını istedik. Öğrenciler gelen parçaları birleştirerek bilgisayar yapıp ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıyor" dedi.



11. sınıf öğrencisi Enes Yaşar, "Emine Erdoğan gibi saygıdeğer bir ismin projeye önem vermesi bizi mutlu ediyor. Ondan ilham alıyoruz" derken, 10. sınıf öğrencisi Burak Enes Öztürk, Uzaktan eğitimde donanım sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız için çalışıyoruz. Kullanılmayan bilgisayar bileşenlerini bağışlarla alıyoruz. Toplanan parçaları birleştirerek ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. 11. sınıf öğrencisi Kaan Özdemir de "Derste aldığımız bilgileri pratiğe döktüm" şeklinde konuştu.

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Sıfır atık projesine öğrencilerden büyük katkı
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