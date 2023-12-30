Sıfır diye aldığı lüks araç ayıplı çıktı

Sisteme bakılması onucunda, Eylül 2022'de,aracın satın alınmasından tam bir ay sonra hasar kaydı işlendiğini ortaya çıktı. Kayıtlara göre, araç henüz 1 km iken Borusan Otomotiv Avcılar BMW'de boyama ve parça değişikliği yapıldığı yazıyordu. Genç adam, sıfır zannettiği lüks otomobilinin hasar kaydında yer alan işlemlerinde gerçekten var olup olmadığı ve olması sonucunda ne kadar değer kaybettiğinin tespit edilmesi üzerine avukatı aracılığıyla Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Alphan S., Borusan Otomotiv ve aracı satın aldığı Kosifler Oto'dan davacı oldu.

ARAÇTA DEĞİŞEN PARÇA VE BOYAMA TESPİT EDİLDİ

Sulh Hukuk Mahkemesi, otomobilin incelenmesine, bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi. Bilirkişi, geçtiğimiz ay raporu hazırladı. Raporda 7 bin km olan lüks aracın "sağ marşpiyel" yani kapıların alt kısmındaki plastik kaplamalarda sürtme neticesinde hasar tespit edildi. Bununla beraber hasarlı bölgeye yapılan boya işlemi esnasında kullanılan bant izlerine rastlandı. O bölgede bulunan plastik koruyucunun sökülüp takıldığına dair cıvatalardaki anahtar izlerinin seçildiğine dair tespitlerin bulunduğu raporda, sağ arka koruyucu takozda kırık ve vurma izleri görüldü.

SIFIR DİYE ALDIĞI ARAÇ AYIPLI ÇIKTI

Sıfır alınan bir araçta, olması gereken fabrika çıkış özelliklerine ve kalitesine uygun olmadığı belirtildi. Raporda, yapılan işlemlerin uzmanlar tarafından tespit edilebileceği ve bu bakımdan kolaylıkla alıcıdan gizlenebileceği, satın alınırken belirtilmediği gerekçesiyle "Gizli ayıplı" olarak nitelendirildiği kaydedildi. Alanında uzman bilirkişileri yapılan ayıpların, araç alım-satım piyasasında değer kaybettiği kanaatine vardı.