Sigara zammı son durum: 12 Haziran 2022 sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sigara tiryakicileri tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada yeni zam iddialarının ardından 12 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yılbaşından bu yana toplam 8 TL artışla yeni fiyatlarla incelenen sigara fiyatları yeni rakamlarla sorgulanıyor. Peki 12 Haziran 2022 sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları marka marka güncel liste