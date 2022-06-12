Haberler Yaşam Haberleri Sigara zammı son durum: 12 Haziran 2022 sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 12.6.2022 09:30

Sigara zammı son durum: 12 Haziran 2022 sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı son durum: 12 Haziran 2022 sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?

Tütün üreticisi sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları listesini merak ediyor. Ocak, Mart ve Mayıs ayında JTI, BAT, Philip Morris marka sigaralara gelen zam sonrası yeni fiyatlar duyuruldu. Resmi Gazete'de yer alan kararda sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarının 0.79 liraya artırıldığı ifade edilmişti. ÖTV zammı sigara fiyatları 2022 listesine yansımamışken en pahalı ve en ucuz sigara konusunda araştırma yapan tütün ürünü kullanıcıları "12 Haziran 2022 sigaraya zam mı geldi? BAT, JTİ, Philip Morris marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte sigara zammı güncel fiyat listesi

Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri sigara tiryakicileri tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada yeni zam iddialarının ardından 12 Haziran 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aranıyor. Yılbaşından bu yana toplam 8 TL artışla yeni fiyatlarla incelenen sigara fiyatları yeni rakamlarla sorgulanıyor. Peki 12 Haziran 2022 sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları marka marka güncel liste

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Son yaşanan ÖTV zammı ardından etikete yansıması olmayan sigara zammı takip edilmeye devam ediyor. Bugün için fiyatlarda bir değişiklik söz konusu değil.

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Bianca - 27,00 TL

Winston: 27 TL

Camel: 26 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Marlboro: 29,00 TL

LD: 25,5 TL

Winston Slender: 26 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Parliament: 29,50 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

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Sigara zammı son durum: 12 Haziran 2022 sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
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