Sigaraya bağımlı olan kolay bırakıyor

Tütünü bırakmak isteyip de bırakamayanların yardımına Sağlık Bakanlığı Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ulaşıyor. Uzmanlar "bağımlıların", "âşık ve evlilere" göre sigarayı bırakmalarının daha kolay olduğunu söylüyor. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, tütün ürünü kullanımını bırakmak isteyenleri teşvik edip destek olmak amacıyla, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Hat, sabit hatlardan ücretsiz aranabiliyor, GSM hatlarından arandığında ise ilgili firmanın tarifesi doğrultusunda fiyatlandırılma uygulanıyor. 2023 yılı itibarıyla günlük ortalama bin ila 1500 çağrı karşılanıyor. Alo 171 ile takibi yapılan kişilerin yüzde 37.6'sı sigarayı bıraktı. Hat ile tütünü bırakma sürecinde ortaya çıkan nikotin yoksunluk belirtilerinin azaltılmasına yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık sunuluyor. Görüşmelerde uygulanan nikotin bağımlılık ölçeği sonucunda kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor. Bağımlılık düzeyi yüksek olan danışanların, hekim kontrolünde sigarayı bırakmaları için sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilmesi ve randevularının alınması sağlanıyor.Danışma hattına başvurarak tütünü bırakan vatandaşlar, süreçte özel bir program uygulandığını, doktorların sigara içme durumuyla ilgili ilk olarak, "El alışkanlığın mı var?", "Bağımlı mısın, fazla tutku ile mi içiyorsun?", "Âşık mısın, yoksa alışkanlık mı oldu artık", "Sigara ile evli misin?" diye sorduğunu belirtti. Bağımlı oldukları için yapılan programlar sayesinde sigarayı rahatlıkla bıraktıklarını söyleyenler, yıllardır tütün kullanmadıklarını, bir daha da içmeyi düşünmediklerini dile getirdi.