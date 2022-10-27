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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Sigarayı bırakmak için en ideal yaş: 35

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Sigarayı bırakmak için en ideal yaş: 35
ABD'de yapılan geniş çaplı araştırma, 35 yaşından önce sigarayı bırakanların hiç sigara içmemiş olanlara benzer ölüm oranlarına sahip olduğunu gösterdi. Sputnik ajansındaki detaylara göre California Üniversitesi'nden araştırmacılar, çalışmalarını 550 bin veri üzerinden gerçekleştirdi. Çıkan sonuçlara göre 35 ila 44 yaşları arasında sigarayı bırakanların, 'hiç sigara içmeyenlere' kıyasla yüzde 21 daha yüksek ölüm oranına sahip olduğu belirlendi. Bununla birlikte 45 ila 54 yaşları arasında sigarayı bırakanlar, yüzde 47 daha yüksek ölüm oranına sahip.

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Sigarayı bırakmak için en ideal yaş: 35
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