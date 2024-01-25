Sigorta oyunuyla 73 milyonluk vurgun

Liderliğini kendisini menajer olarak tanıtan Fatih T.'nin yaptığı 14 kişilik bir çetenin; kurdukları boya, çanta, ayakkabı gibi fabrikaları, kendi elleriyle yakıp Allianz, HDI ve Türkiye Sigorta gibi büyük sigorta şirketlerini ilk belirlemelere göre 73 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İstanbul polisinin 'Kıvılcım' adını verdiği operasyonla gözaltına alınan çete liderinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Şükrü A. ve Sami E.'nin de yer aldığı 14 kişilik bir çetenin 5 ayrı fabrika yakma eyleminde bulunduğu ve bu sayede sigorta şirketlerinden para aldıkları tespit edildi.Uslu Ayakkabıcılık isimli şirketin 2022 yılında yanması nedeniyle şirket yetkililerinin, Allianz Sigorta'dan 16 milyon lira aldıkları belirlendi. Durumu araştıran sigorta yetkilileri, şirket yetkililerinin sigorta şirketine birinci sınıf ayakkabıları beyan ettiği ancak ilerleyen süreçlerde dükkânı boşaltarak yanıcı maddelerle dükkânı yaktıklarını belirledi.Savcılık soruşturması kapsamında ifadesi alınan HDI Sigorta yetkilisi ise çetenin bir aracı yaktığını, içerisinde bijuteri malzemelerinin bulunduğunu, kendilerinden zararlarını karşılamalarını talep ettiğini anlattı. Fatih T. 2021'de de kuyumcu dükkânını kundaklattırarak Türkiye Sigorta'dan 30 milyon tutarında tazminat aldı. Dosyaya yansıyan kundaklama olaylarında sigorta şirketlerinin dolandırıcılar tarafından toplamda 73 milyon lira zarara uğratıldığı anlatıldı.