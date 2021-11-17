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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Şiirindeki caminin haziresine defnedildi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Hüseyin KAÇAN
Şiirindeki caminin haziresine defnedildi
SEZAİ Karakoç için dün ikindi vakti, şiirine konu ettiği Şehzadebaşı Camisi'nde cenaze tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile yakınları ve sevenleri katıldı. Karakoç için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Karakoç törenin ardından Şehzadebaşı Camisi Haziresi'ne defnedildi. Sezai Karakoç, "Şehzadebaşı'nda Gün Doğmadan" şiirinde "Yerleşecek yer aramamak, caminin avlusunda, soğuk bir taşa oturmak, gün doğmadan Şehzadebaşı'nda" satırlarına yer vermişti. Karakoç için Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi memleketi Diyarbakır'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Şiirindeki caminin haziresine defnedildi
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