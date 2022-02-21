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Giriş Tarihi: 21.2.2022 18:39 Son Güncelleme: 21.2.2022 21:29

Siirt Belediyesi su fiyatlarında yüzde 17 indirim yaptı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt Belediyesi su fiyatlarında yüzde 17 indirim yaptı

Siirt Belediye Başkanlığı mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere tüm abone Su tariflerinde yüzde 7 KDV indirimine ek olarak Belediye Meclisi’nde su tarifelerinde yüzde 10 daha indirim kararı alarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentte su fiyatlarında yüzde 17’lik indirim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak belirlenmesi üzerine, Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ) Müdürlüğü, bugüne kadar su fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranını, yüzde 1'e düşürdü, buna ilave olarak, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Belediye Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 10 daha indirim kararı aldı.
Toplamda su tarifelerinde yüzde 17'lik indirim yapılmış oldu.

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Siirt Belediyesi su fiyatlarında yüzde 17 indirim yaptı
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