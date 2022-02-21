Siirt Belediyesi su fiyatlarında yüzde 17 indirim yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak belirlenmesi üzerine, Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ) Müdürlüğü, bugüne kadar su fiyatlarında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranını, yüzde 1'e düşürdü, buna ilave olarak, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Belediye Meclisi'nde su tarifelerinde yüzde 10 daha indirim kararı aldı.

Toplamda su tarifelerinde yüzde 17'lik indirim yapılmış oldu.