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Giriş Tarihi: 21.12.2022 00:13

Siirt'te merdiven çöktü: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde inşası devam eden merdivenin çökmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 14 yaşındaki ablası yaralandı

İHA
Siirt’te merdiven çöktü: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gülburnu köyünde Dündar ailesinin yaşadığı evin dışından dama çıkılması amacıyla yapımına devam edilen merdiven çöktü. Bu sırada bahçede bulunan Volkan (3) ve ablası Beritan Dündar (14), çöken merdivenin altında kalarak ağır yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Volkan Dündar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ablası Beritan Dündar, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Siirt'te merdiven çöktü: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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