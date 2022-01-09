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Giriş Tarihi: 9.1.2022 23:04 Son Güncelleme: 10.1.2022 01:04

Siirt'te Minibüs devrildi: 5 yaralı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te Minibüs devrildi: 5 yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1'i hamile kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Siirt-Eruh karayolunda meydana gelen trafik 1'i hamile kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Siirt-Eruh karayolu Akmeşe Köyü yakınlarında meydana gelen kazada bir minibüs aşırı yağıştan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle devrildi.
Kazada biri hamile olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Yaralılar Siirt Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarıldı ve 112 Acil Sağlık Ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Yaralıların tedavilerine burada devam ediliyor.

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Siirt'te Minibüs devrildi: 5 yaralı
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