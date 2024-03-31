Siirt’te muhtarlık seçiminde çıkan kavgada 1 kişi öldü

Siirt'in Merkez ilçesi Konacık köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.

Olay şüphelisi B.K. üzerindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan İ.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Konacık Köyünde geniş çaplı güvenlik tedbiri alınırken, 2 Jandarma Özel Hareket Timi ve bir Jandarma İç güvenlik timi tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı.