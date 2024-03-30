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Giriş Tarihi: 30.3.2024 03:37

Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde öğrenci minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

İHA
Siirt’te öğrenci minibüsü devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
Alınan bilgilere göre, Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrası mevkiinde Adil S. idaresindeki öğrenci minibüsü devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 öğrenci ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerden İsmail Saçi hayatını kaybederken, yaralılar Fatih P., Ümit S., Sadık P., İbrahim P., Doğan P. ve minibüs şoförü Adil S.'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Siirt'te öğrenci minibüsü devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
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