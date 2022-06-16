Şike Kumpası davasının ardından 778 milyonluk tazminat davası!

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Yargıtay 5. Ceza Dairesi Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, dönemin Fenerbahçe yöneticilerinden İlhan Yücel Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklara İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını onamıştı.
778 MİLYON TAZMİNAT TALEP ETMİŞTİ
Yargıtay'ın kararı onamasının ardından Aziz Yıldırım, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141'nci maddesinde düzenlenen haksız tutuklama ile ilgili Maliye Hazinesi'ne izafeten İstanbul Defterdarlığı'na dava açtı. Yıldırım, dava dilekçesinde 364 gün tutuklu kaldığı süre içinde maddi ve manevi kayıplar yaşadığını vurgulayarak 777 milyon 741 bin lira maddi ve manevi tazminat talep etti.
AZİZ YILDIRIM DURUŞMAYA KATILMADI
İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine Aziz Yıldırım katılmazken, müşteki avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan müzekkereye cevap verilmediğini belirtirken müşteki avukatı ise dava dilekçelerini tekrar ettiklerini aktardı.
DOSYA BİLİRKİŞİYE GİDECEK
Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve dosyanın, Aziz Yıldırım'ın çalışmadığı dönemdeki maaş kaybı için bilirkişiye gönderilmesini istedi. Duruşma sonu mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan müzekkereye cevap geldiğinde dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.