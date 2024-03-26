Sıla’dan acı haber... Genç sporcu 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli Bölge Antrenörü Şevki Kavurat, kızı Sıla Kavurat ve genç sporcu İmdat Günel ile birlikte müsabakalar için 22 Mart Cuma günü Çorum'a giderken trafik kazası geçirdi. 22-24 Mart tarihlerinde düzenlenen Liseli Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na katılmak üzere,Kocaeli'den yola çıkan sporcular, geçirdikleri talihsiz kaza sonrasında hemen hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Şevki Kavurat'ın genel sağlık durumu iyi olurken, kızı Sıla ağır yaralanmış ve Çankırı Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı. Kazada yaralanan İmdat Günel de ameliyat için Ankara'ya sevk edilmişti. Genç ve başarılı tekvandocu Sıla, 3 günlük yaşam mücadelesini önceki akşam kaybetti. Sıla'nın vefatı tekvando ve spor dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.