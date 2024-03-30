Silah kaçakçılarına 68 ilde operasyon

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin; son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçaklarına yönelik olarak 68 ilde gerçekleştirdiği Mercek-15 operasyonunda 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda; 559 ruhsatsız tabanca, 58 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14 uzun namlulu tabanca ve 119 ruhsatsız ev tüfeği olmak üzere toplam 750 silah ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran 2023- 28 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Mercek operasyonlarında 79 bin 235 silah ele geçirilirken 89 bin 915 kişiye de işlem yapıldı.Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; futbol ve diğer spor müsabakalarında yasadışı bahis oynatan ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik olarak Adana, Antalya, Elazığ, Manisa ve Ankara merkezli 18 ilde Sibergöz-30 operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucu 40 şüpheli gözaltına alınırken dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen ruhsatsız tabancalar, 36 cep telefonu, 12 bilgisayar, çok sayıda sim kart, hard disk, hafıza kartı ve kredi kartına el konuldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasadışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz" dedi.