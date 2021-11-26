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Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:56 Son Güncelleme: 26.11.2021 11:05

Silahı temizlerken oğlunun ölümüne neden oldu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Silahı temizlerken oğlunun ölümüne neden oldu

Bolu’da silahını temizleyen baba yanlışlıkla tetiğe basınca 10 yaşındaki oğlunu göğsünden vurdu. 2 saat ölümle mücadele eden küçük çocuk hayata veda etti.

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda Bolu'da nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Muhammed Kahraman, eve geldiğinde üzerinde taşıdığı ruhsatlı silahını 10 yaşındaki oğlu Özdemir Efe Kahraman'ın yanında temizlemeye başladı.

Küçük Özdemir'de babasının silahı nasıl temizlediğini izlerken baba Muhammed Kahraman, bir anda tetiğe basınca, oğlunu göğsünden vurdu. Kanlar içerisinde kalan Özdemir, babası tarafından hemen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürdü.

Hastanede 2 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren Özdemir Efe Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Hastane polisinin durumu Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'na bildirmesi üzerine talihsiz baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Silahı temizlerken oğlunun ölümüne neden oldu
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