Silahı temizlerken oğlunun ölümüne neden oldu

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda Bolu'da nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Muhammed Kahraman, eve geldiğinde üzerinde taşıdığı ruhsatlı silahını 10 yaşındaki oğlu Özdemir Efe Kahraman'ın yanında temizlemeye başladı.

Küçük Özdemir'de babasının silahı nasıl temizlediğini izlerken baba Muhammed Kahraman, bir anda tetiğe basınca, oğlunu göğsünden vurdu. Kanlar içerisinde kalan Özdemir, babası tarafından hemen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine götürdü.

Hastanede 2 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi veren Özdemir Efe Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Hastane polisinin durumu Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'na bildirmesi üzerine talihsiz baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.