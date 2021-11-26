Haberler Yaşam Haberleri Silahını temizlerken oğlunu vurdu
Giriş Tarihi: 27.11.2021

Silahını temizlerken oğlunu vurdu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Silahını temizlerken oğlunu vurdu
Bolu'da, silahını temizleyen baba yanlışlıkla tetiğe basınca 10 yaşındaki oğlunu göğsünden vurdu. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Muhammed Kahraman, önceki akşam Bahçelievler mahallesindeki evine geldikten sonra, üzerinde taşıdığı ruhsatlı silahını, 10 yaşındaki oğlu Özdemir Efe'nin yanında temizlemeye başladı. Küçük Özdemir Efe de, babasının silahı nasıl temizlediğini merakla izlemeye koyuldu. Ancak bu sırada baba Kahraman, bir anda tetiğe basınca, oğlunu göğsünden vurdu.

HASTANEDE ÖLDÜ
Kanlar içinde kalan Özdemir Efe, babası tarafından apar topar hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan Özdemir Efe, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Hastane polisinin durumu Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'na bildirmesi üzerine talihsiz baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
SON DAKİKA: Dünya Kupası yolunda zor kura! A Milli Futbol Takımımızın rakibi belli oldu...
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı
Son dakika! DSÖ'den yeni varyant açıklaması: Yüksek bulaşma riski taşıyor
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar tepetaklak! Bitcoin ayı piyasasına mı girdi?
TÜGVA'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Silahını temizlerken oğlunu vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA