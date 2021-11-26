Silahını temizlerken oğlunu vurdu

Bolu'da, silahını temizleyen baba yanlışlıkla tetiğe basınca 10 yaşındaki oğlunu göğsünden vurdu. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Muhammed Kahraman, önceki akşam Bahçelievler mahallesindeki evine geldikten sonra, üzerinde taşıdığı ruhsatlı silahını, 10 yaşındaki oğlu Özdemir Efe'nin yanında temizlemeye başladı. Küçük Özdemir Efe de, babasının silahı nasıl temizlediğini merakla izlemeye koyuldu. Ancak bu sırada baba Kahraman, bir anda tetiğe basınca, oğlunu göğsünden vurdu.
HASTANEDE ÖLDÜ
Kanlar içinde kalan Özdemir Efe, babası tarafından apar topar hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan Özdemir Efe, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Hastane polisinin durumu Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'na bildirmesi üzerine talihsiz baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.