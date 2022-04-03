Silahla değil empatiyle güvenlik: 400 özel güvenliğin kadın şefi

Bilgisayar programcılığından mezun olan Elif Gülen bir özel güvenlik şirketinde çalışırken gösterdiği performansla dikkat çekmiş. Çalışkanlığı, sorun çözme yeteneği, iletişim kabiliyeti sayesinde daha önce sektörde hiçbir kadının görev yapmadığı bir pozisyon olan operasyon yöneticisi görevine getirilmiş. Toplamda 7 yıldır çalıştığı şirkette son 2 yıldır bu görevde devam ediyor.

Personelin çalışma saatlerinden, sahada giyecekleri kıyafete, kesilecek faturalara kadar her şeyle, neredeyse mesai bağımsız bir çalışma şeklinde ilgileniyor. Günde 100'e yakın telefon görüşmesi, saha ziyaretleri, personel takibi çok ciddi bir yönetim gerektiriyor. Üstelik yönettiği müşteriler ve takip ettiği çalışanlarının da neredeyse yüzde 98'i erkek.

SİLAHIM YOK EMPATİM VAR

Güvenlik görevlisi personelden sorumlu olan bir çalışan olarak kendisinin silah taşımadığını söyleyen Elif Hanım ''Problemleri empati kurarak çözmeye çalışıyorum. Herhangi bir uzlaşmazlık durumunda her iki tarafı da anlamaya çalışarak, ortamı yumuşatarak, iletişim kurarak sorunları çözüyorum. İki erkek tartışma yaşadığı zaman araya bir kadın girince zaten doğal olarak yumuşuyorlar, geri adım atıyorlar'' diye konuştu.

EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM

Bu pozisyona geldiğinde tanıştığı müşteriden, karşılaştığı çalışana kadar tüm erkeklerin istinasız ilk tepkisi "Bu işi kadın yapamaz, bence başka bir bölüme geç" şeklinde olmuş. Elif Gülen, mesleğinde en büyük destekçisinin eşinin olduğunu belirtiyor. Öyle ki çevreden "Bir kadının yapacağı iş değil, karına nasıl müsaade ediyorsun" yorumlarına rağmen eşinin desteği azalmamış.