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Giriş Tarihi: 31.3.2024

Silahla yaralanan genç hayatını kaybetti

Silahla yaralanan genç hayatını kaybetti
Adana Kozan'da polisler tarafından yaralanmış şekilde bulunan genç, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kozan ilçesinde önceki gece 00.20 sıralarında Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta meydana geldi. N.Y. isimli genç, tüfekle kendini yaralamış halde polis ekipleri tarafından bulundu. Yaralı genç, polislere kendisini yaraladığını ifade ederken hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi. N.Y., Adana'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığının incelemesi sürüyor. İHA
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Silahla yaralanan genç hayatını kaybetti
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