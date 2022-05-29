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Giriş Tarihi: 29.5.2022 14:30 Son Güncelleme: 29.5.2022 15:09

Silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

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Silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada İsmail Toplar (49) hayatını kaybederken, 17 yaşındaki Hasibe Aslıvar yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli sokak üzerinde yaşandı. Husumetli iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan kavgada İsmail Toplar ve Hasibe Aslıvar yaralandı.

Konya'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Toplar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasibe Aslıvar'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Ölen ve yaralı taraftan çok sayıda kişinin hastaneye akın etmesi üzerine geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili gözaltıların olduğu öğrenilirken, çatışma anı ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde çatıya çıkan şüphelilerin tüfeklerle peş peşe ateş ettiği görülüyor.

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