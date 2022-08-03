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Giriş Tarihi: 3.8.2022 23:07 Son Güncelleme: 4.8.2022 00:57

Silahlı çatışmada yoldan geçen anne ve 2 çocuğu yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada, yoldan geçen anne ve 2 çocuğu yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Silahlı çatışmada yoldan geçen anne ve 2 çocuğu yaralandı

Olay; Akşam saatlerinde İlçenin Esmerçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sokak ortasında 2 grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle av tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışma yaşandı.

Olay esnasında, yoldan geçen 32 yaşındaki anne H.E ile çocukları F.E (4) ve M.E (1) silahlardan çıkan saçmalarla vücutlarının değişik yerlerinden hafif yaralanırken, olayda 3 araçta seken saçmalarla hasar gördü.

Yaralı anne ve çocukları olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayın yaşandığı cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

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Silahlı çatışmada yoldan geçen anne ve 2 çocuğu yaralandı
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