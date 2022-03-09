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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:41 Son Güncelleme: 9.3.2022 15:56

Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 10 gün önce meydana gelen silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda elde edinilen bilgiye göre Minibüsten inen B.O ile Dursun Ali Balsüzen sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

İki şahsın tartışması alevlenince tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Şiddetlenen kavgada B.O isimli şahıs belindeki silahı çıkararak Dursun Ali Balsüzen'e ateş etmeye başladı. Yaralanan Balsüzen kurşunların etkisiyle yere yığıldı.

Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balsüzen hastaneye götürülerek yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. B.O isimli şahıs ise olayın hemen ardından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkeme sonucunda hapis cezasına çarptırıldı. 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşama tutunmaya çalışan Dursun Ali Balsüzen, tüm müdahelelere rağmen yaşamını kaybetti. Kan dondurucu anlar ve yaşananlar ise çevredeki insanlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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