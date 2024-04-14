Silahlı saldırının ortasında kaldı, serseri kurşunla öldü

İstanbul Kağıthane'de 3 şahıs, husumetli oldukları grubun üzerine rastgele kurşun yağdırdı. Caddeden geçen bir vatandaşın öldüğü olayda 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.Olay, dün saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan C.Ö. ile cadde üzerinde karşılaşan 3 kişi, silahla rast gele ateş etmeye başladı. Saldırıda C.Ö. ile birlikte Durmuş E., M.K., S.A., D.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Saldırı anında caddeden geçtiği öğrenilen yaralılardan Durmuş E. hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan S.A.'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Valiliği, 3 saldırganın kimliklerinin tespit edildiğini ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.