Olay, 3 Haziran'da saat 14.17 sıralarında Gaziemir ilçesi Önder Caddesi numara 32/2C'de bulunan kuyumcu dükkanında yaşandı. Kimliği belli olmasın diye kendine motosikletli kurye görünümü veren şüpheli başındaki kaskı çıkarmadan kuyumcu dükkanına girdi. Parmak izi bırakmamak için de siyah eldiven takan şüpheli belinden çıkardığı silahı kuyumcu dükkanı sahibi M.D. (33) isimli kadına doğrulttu.
Bu sırada taburede oturan kadın dükkan sahibi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Soyguncunun 'altınları poşete doldur' demesi üzerine anahtar ile çekmeceyi açmaya çalışan M.D. başarılı olamadı. İşin uzun süreceğini anlayan şüpheli panik yaparak hiçbir şey alamadan olay yerinden ayrıldı.
POLİS İĞNE İLE KUYU KAZAR GİBİ ÇALIŞTI
Soygun girişimi ve M.D.'nin panik anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kuyumcudaki soygun girişiminin ardından durum Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bildirildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yürüterek adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı. Kuyumcu dükkanındaki ve çevredeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipleri sonunda şüphelinin kimliğini ortaya çıkardı.
Şüphelinin 37 yaşındaki S.Z. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Z.'nin soygun girişiminde kullandığı tabancanın da kurusıkı olduğu anlaşıldı.
Silahlı soyguncu kameraya yakalandı! | Video