Silahlı soyguncu kameraya yakalandı

POLİS İĞNE İLE KUYU KAZAR GİBİ ÇALIŞTI

Soygun girişimi ve M.D.'nin panik anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kuyumcudaki soygun girişiminin ardından durum Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bildirildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma yürüterek adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalıştı. Kuyumcu dükkanındaki ve çevredeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipleri sonunda şüphelinin kimliğini ortaya çıkardı.