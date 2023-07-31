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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Şile sahilinde 28 top mermisi bulundu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şile sahilinde 28 top mermisi bulundu
İstanbul Şile Sofular Köyü plajında denize giren vatandaşlar su içinde top mermisi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri sahilde önlem alırken SAS ekipleri de denizde inceleme yaptı. Yapılan incelemede eski tarihli olduğu değerlendirilen 28 parça top mermisi tespit edildi.



Mermilerin ilerleyen günlerde kontrollü şekilde imha edileceği belirtildi. Jandarma ekipleri de tedbir amaçlı Sofular Köyü plajını boşaltarak bölgede güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "28 Temmuz 2023 tarihinde saat 09.00 sularında Şile İlçesi Sofular Mahallesi sahilinde deniz içerisinde patlamamış mühimmat bulunduğuna dair alınan ihbar sonrası bölge güvenlik çemberine alınmış, ancak hava koşulları nedeniyle dalış faaliyeti yapılamamıştır. 29 Temmuz 2023 günü icra edilen dalış faaliyetinde sahilden 10 metre uzaklıkta 1-1.5 metre derinlikte bölgeye dağılmış vaziyette 9 şüpheli cisim tespit edilmiştir. D.Z.K.K. SAS Grup Komutanlığı tarafından yapılan görüntü incelemeleri neticesinde şüpheli cisimlerin top mermisi olduğu belirlenmiştir" denildi.

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Şile sahilinde 28 top mermisi bulundu
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