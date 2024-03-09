Şile Yüzyılı’nı inşa ediyoruz

Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı, yeni dönem vizyon projelerini Şile The Sign Otel Balo Salonu'nda düzenlenen ve yoğun ilgi gören lansmanda tanıttı. 5 yıllık süre zarfında Şile'de yaptıkları hizmetleri anlatan Ocaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz' dedi, bizler de Şile'nin Yüzyılı'nı inşa ediyoruz" ifadesini kullandı. Başkan Ocaklı'nın yeni dönem projelerinden öne çıkanlar ise şöyle: Köy meydanları. Sokak hayvanları sorununa çözüm olacak Patihane Tekmer. İlk adım okul öncesi gelişim merkezi. Şile Baharı Yaşlı Bakımevi. Ağva Tabiat Parkı. Kır Düğünü Salonları. Tarihi Şile Evleri restorasyonu ve Balıbey Mahallesi Tarihi Sokak Kongre Merkezi. Bacasız Montaj Sanayi, Yeni Şile Küçük Sanayi Sitesi. Ağva Küçük Sanayi Sitesi. Hacıllı Şelalesi, Müzik Akademisi, Sofular Yaşam Merkezi, Hobi bahçeleri. Halk plajı. Şile Kent Müzesi. Tahlisiye Denizcilik Kütüphanesi. Fener Seyir Terası. Köy konakları. Bal Evi Yöresel Ürünler Pazarı. Tarım ve Hayvancılık Destekleri. Deniz Sahnesi. Engelsiz Park. Depreme Hazırlık Toplu Konut Projeleri.